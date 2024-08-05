Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA, Siapkan Diri Sekarang!

Cut Mutia Fahira , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |21:10 WIB
Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA, Siapkan Diri Sekarang!
Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lulusan SMA tahun 2024. Bagi para pelamar yang mau mencoba seleksi CPNS 2024 dapat mempersiapkan diri dari sekarang.

Sebagai syarat, para pelamar harus mempunyai ijazah SMA atau sederajat yang ada di Kemendikbudristek atau Kemenag. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2024. CPNS 2024 dibuka untuk beberapa instansi pemerintah. Untuk mengetahui formasinya, maka simak beberapa formasi CPNS 2024 untuk lulusan SMA yang mungkin dibuka pada pendaftaran CPNS tahun ini.

Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Formasi yang dibuka pada kementerian ini yaitu Polisi Khusus Cagar Budaya dan Penata Pameran

Kementerian Kesehatan

Formasi yang tersedia adalah Operator Layanan Kesehatan dan Polisi Khusus Cagar Budaya

Kementerian Perhubungan

Personel Teknik dan Operasional Penerbangan, Pengawas Salvage dan Pekerjaan di Bawah Air, Teknisi Menara Suar, Personel Operasional Bandar Udara

Cara Daftar CPNS 2024 untuk Lulusan SMA

Pendaftaran formasi CPNS 2024 untuk lulusan SMA sama saja dengan lulusan lainnya. Link pendaftaran dapat diakses di website resmi https://sscasn.bkn.go.id.

Berikut cara daftar CPNS 2024 untuk lulusan SMA.

Kamu dapat mengakses https://sscasn.bkn.go.id.

Klik Registrasi.

Selanjutnya, Anda perlu membuat akun di portal SSCASN atau https://daftar-sscasn.bkn.go.id.

Mengisi kolom NIK, KTP, Nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon pribadi yang masih aktif, email pribadi, dan memasukkan kode CAPTCHA.

Mengisi seluruh data pendaftar dengan lengkap.

Mengecek kembali data termasuk swafoto

Berikutnya, klik Proses Pendaftaran Akun, klik Iya untuk konfirmasi kesesuaian data.

Klik Cetak Informasi Pendaftaran untuk mencetak Kartu Informasi Akun.

Buka https://sscasn.bkn.go.id.

Lanjutkan Login Pendaftaran dengan mengklik Log In, isi Form Biodata.

Klik Selanjutnya, pilih jenis seleksi CPNS.

Klik Selanjutnya, pada bagian ini Anda harus memilih instansi dan jenis formasi.

Lalu, klik pilih, pilih pendidikan yang sesuai dengan ijazah Anda.

Pilih jabatan yang Anda inginkan sesuai latar belakang pendidikan.

Pilih lokasi formasi yang tersedia.

Mengisi data pendidikan dan masukkan kode CAPTCHA.

Klik Selanjutnya, lalu mengisi riwayat pekerjaan dan penulisan karya ilmiah jika Anda memilikinya.

Klik Selanjutnya, upload semua dokumen sesuai syarat dan ketentuan.

