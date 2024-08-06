Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Makan Siang Gratis Rp71 Triliun Masuk pada APBN 2025

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |03:17 WIB
Program Makan Siang Gratis Rp71 Triliun Masuk pada APBN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Makan Siang Gratis (Foto: Okezone)




JAKARTA - Program makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam postur APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR RI. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).

"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta dikutip Antara.

Sesuai dengan arahan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas dari Presiden terpilih, salah satunya makan bergizi gratis.

"Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025." ungkapnya.



