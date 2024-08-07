Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang KRL Tembus 191 Juta hingga Juli 2024, Naik 15,89%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:35 WIB
Penumpang KRL Tembus 191 Juta hingga Juli 2024, Naik 15,89%
Jumlah penumpang KRL alami kenaikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jumlah penumpang KRL pada periode Januari hingga Juli 2024 mengalami kenaikan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah penumpang KRL sebanyak 191.895.323 penumpang atau naik 15,89% dari periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 165.581.152 penumpang.

"Tingginya volume tersebut juga menunjukkan kereta perkotaan kini semakin menjadi solusi transportasi bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek," ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Selain KRL, KAI juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang untuk Kereta Api lokal dan LRT Jabodebek. Pada angkutan penumpang KA Lokal, pada tahun 2024 periode Januari sampai Juli 2024 jumlah penumpang yang berhasil diangkut 20.694.169 penumpang atau naik 9,84% dari periode yang sama pada tahun 2023 sebanyak 18.840.027 penumpang.

Sedangkan untuk jumlah penumpang LRT, sejak awal diluncurkan pada bulan Agustus 2023 sampai Juli 2024 LRT Jabodebek telah berhasil mengangkut 15.275.593 penumpang.

Anne menilai, antusias masyarakat yang tinggi menggunakan kereta api perkotaan selain alasan murah serta bebas dari kemacetan kini fasilitasnya juga terus ditingkatkan sehingga penumpang lebih nyaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159468/krl-y3Ee_large.jpg
Stasiun Karet Tak Ditutup, tapi Diintegrasikan dengan BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109401/krl-0JPY_large.jpg
3 Fakta Stasiun Karet Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109288/stasiun_karet-vDhl_large.jpg
Stasiun Karet Ditutup Mulai April 2025, Penumpang Naik Turun KRL di BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109207/kci-yO1Y_large.jpg
Tambah 15 Perjalanan, KAI Commuter Targetkan Penumpang KRL Tembus 383,7 Juta di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109195/krl-tqRV_large.jpg
KCI Utang Rp3,6 Triliun Buat Impor KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/320/3101019/stasiun_karet-XJdy_large.jpg
7 Fakta Stasiun Karet Bakal Ditutup, Penumpang KRL Turun di BNI City
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement