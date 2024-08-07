Tok! Destry Damayanti Resmi Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029

JAKARTA - Destry Damayanti resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029, di Kantor Mahkakah Agung (MA), Jakarta (7/8/2024).

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menyatakan pengangkatan Destry sebagai Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029 ini berdasarkan surat Keputusan Presiden RI No.74/2024.

"Berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 74/P tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, saudari Destry telah diangkat sebagai Deputi gubernur senior Bank Indonesia periode 2024-2029," Syarifuddin.

Sebelum mengambil sumpah, Ketua MA Syarifuddin menanyakan kepada Destry untuk mengucap sumpah menurut Agama.