Tok! Destry Damayanti Resmi Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |11:06 WIB
Tok! Destry Damayanti Resmi Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029
Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI (Foto: MPI)
JAKARTA - Destry Damayanti resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029, di Kantor Mahkakah Agung (MA), Jakarta (7/8/2024).

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menyatakan pengangkatan Destry sebagai Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029 ini berdasarkan surat Keputusan Presiden RI No.74/2024.

"Berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 74/P tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, saudari Destry telah diangkat sebagai Deputi gubernur senior Bank Indonesia periode 2024-2029," Syarifuddin.

Sebelum mengambil sumpah, Ketua MA Syarifuddin menanyakan kepada Destry untuk mengucap sumpah menurut Agama.

