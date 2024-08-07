Advertisement
HOT ISSUE

Mata Uang Zimbabwe dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:08 WIB
Mata Uang Zimbabwe dan Nilai Tukarnya ke Rupiah
Mata Uang Zimbabwe dan Nilai Tukarnya ke Rupiah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Mata Uang Zimbabwe dan Nilai Tukarnya ke Rupiah. Mata uang Zimbabwe baru ini menggantikan dollar lama Zimbabwe dengan kode internasional ZWD yang sudah digunakan dari tahun 1980 sampai dengan 2009. Dollar lama ini terkenal karena mengalami salah satu hiperinflasi terbesar dalam sejarah modern

ZWD tidak lagi dicetak atau diakui sebagai mata uang resmi Zimbabwe. Dengan keberadaan mata uang baru Zimbabwe, ZWL, maka secara efektif menghilangkan dua belas angka nol dari denominasi sebelumnya. Mengutip Investopedia, ZWL beberapa kali mengalami devaluasi yang cepat dan sejak saat itu hingga tahun 2019 negara tersebut mengandalkan beberapa mata uang asing seperti dollar AS, euro, dan rand Afrika Selatan.

Mata uang Zimbabwe yang baru pun akhirnya bernasib sama dengan mata uang lama, di mana nilainya tidak berharga untuk dipakai membeli barang-barang kebutuhan di negara tersebut.

Zimbabwe mengalami masalah krisis ekonomi yang parah dengan ditandai inflasi yang sangat tinggi, bencana kelaparan, dan ketidakstabilan politik.

Mata uang Zimbabwe kembali diganti

Nah nantinya pada Tahun 2029, Zimbabwe kembali mengganti mata uang lokalnya yang melemah dengan mata uang baru.

Namanya tetap sama, ZWL, namun yang membedakan dengan yang lama, mata uang baru ini didukung oleh emas dan mata uang asing.

Dengan mematoknya ke emas dan mata uang negara lain, diharapkan mata uang baru ini akan lebih stabil dan membantu menurunkan inflasi.

