Rupiah Menguat ke Rp15.479 per USD, Ini Penopangnya

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah hari ini ditutup menguat 46,9 poin atau 0,30% ke level Rp15.479 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.534 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah dipengaruhi investor bersiap menghadapi minggu yang dipenuhi dengan data penting, termasuk laporan penggajian AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Laporan pekerjaan ini diharapkan akan berdampak besar pada keputusan Federal Reserve, yang akan dirilis pada tanggal 18 September.

“Antisipasi terhadap data penggajian ini menyusul komentar dari Ketua Fed Jerome Powell bulan lalu, yang menandakan dimulainya penurunan suku bunga karena kekhawatiran tentang melemahnya pasar tenaga kerja. Kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Federal Reserve menjadi titik fokus bagi investor,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (4/9/2924).

Menurut alat CME FedWatch, ada peluang 63% untuk penurunan sebesar 25 basis poin dan peluang 37% untuk penurunan sebesar 50 basis poin. Secara keseluruhan, pasar telah memperhitungkan total 100 basis poin dalam penurunan suku bunga sepanjang tahun.

Sebelumnya, laporan media mengutip gubernur Bank Jepang yang menegaskan kembali dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada panel pemerintah pada hari Selasa bahwa bank sentral akan terus menaikkan suku bunga jika ekonomi dan inflasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan para pembuat kebijakan saat ini.

Dari sentimen domestik, pasar merespons positif terhadap data Inflasi Agustus 2024 tercatat 2,12% year on year (yoy), bergerak stabil didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan. Meski demikian, pemerintah mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada komoditas beras.

Inflasi harga diatur pemerintah, tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% yoy didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok.