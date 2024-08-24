Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Diramal Menguat Tajam Pekan Depan, Simak Analisanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:01 WIB
Rupiah Diramal Menguat Tajam Pekan Depan, Simak Analisanya
Nilai tukar Rupiah diprediksi menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah diramal menguat tajam pada perdagangan pekan depan. Rupiah menguat pasca The Fed memberikan sinyal dovish.

Adapun pada perdagangan akhir pekan ini, rupiah ditutup menguat ke Rp15.492 per dolar AS. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, rupiah akan di kisaran Rp15.400 sampai dengan Rp15.520 per dolar AS dengan pergerakan yang masih akan fluktuatif.

"Rupiah bakal menguat tajam minggu depan. Tapi Jumat (pekan depan) kemungkinan 15.000," ungkap Ibrahim, Sabtu (24/8/2024).

Perlu diketahui, rupiah masih mendapatkan dorongan sentimen pasar global pasca rilisnya Risalah Rapat Federal Meeting yang melempar nada dovish. Indeks dolar hari ini dibuka pada 101,36 setelah sebelumnya ditutup 101,40.

Untuk rupiah sendiri, di awal pekan ini mata uang Garuda sempat menguat signifikan setelah adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa posisi menteri digantikan oleh nama lain, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Adapun Yasonna, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, digantikan oleh politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya Supratman Andi Agtas.

Menteri lain yang di-reshuffle adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Arifin diganti oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058637/rupiah-menguat-ke-rp15-479-per-usd-ini-penopangnya-oqoQQg1nhr.jpeg
Rupiah Menguat ke Rp15.479 per USD, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057219/rupiah-perkasa-lawan-dolar-as-selama-sepekan-ini-pergerakannya-V7aX8jDCyf.jpg
Rupiah Perkasa Lawan Dolar AS Selama Sepekan, Ini Pergerakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/320/3056540/ri-dan-korsel-resmi-buang-dolar-as-mulai-30-september-M0aVPwK77r.jpeg
RI dan Korsel Resmi Buang Dolar AS Mulai 30 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056038/rupiah-ditutup-lesu-ke-rp15-423-per-dolar-as-b5QJOSiIkB.jpg
Rupiah Ditutup Lesu ke Rp15.423 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3054998/rupiah-ditutup-melemah-ke-rp15-495-per-usd-gIZsdNm1yh.jpeg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp15.495 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/320/3054486/rupiah-makin-kuat-lawan-dolar-as-ke-rp15-438-per-usd-efBD1rXxfp.jpg
Rupiah Makin Kuat Lawan Dolar AS ke Rp15.438 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement