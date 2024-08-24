Rupiah Diramal Menguat Tajam Pekan Depan, Simak Analisanya

JAKARTA - Nilai tukar rupiah diramal menguat tajam pada perdagangan pekan depan. Rupiah menguat pasca The Fed memberikan sinyal dovish.

Adapun pada perdagangan akhir pekan ini, rupiah ditutup menguat ke Rp15.492 per dolar AS. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, rupiah akan di kisaran Rp15.400 sampai dengan Rp15.520 per dolar AS dengan pergerakan yang masih akan fluktuatif.

"Rupiah bakal menguat tajam minggu depan. Tapi Jumat (pekan depan) kemungkinan 15.000," ungkap Ibrahim, Sabtu (24/8/2024).

Perlu diketahui, rupiah masih mendapatkan dorongan sentimen pasar global pasca rilisnya Risalah Rapat Federal Meeting yang melempar nada dovish. Indeks dolar hari ini dibuka pada 101,36 setelah sebelumnya ditutup 101,40.

Untuk rupiah sendiri, di awal pekan ini mata uang Garuda sempat menguat signifikan setelah adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa posisi menteri digantikan oleh nama lain, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Adapun Yasonna, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, digantikan oleh politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya Supratman Andi Agtas.

Menteri lain yang di-reshuffle adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Arifin diganti oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.