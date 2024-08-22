Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah ke Rp15.600 per USD di Tengah Aksi Demo

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:20 WIB
Rupiah Melemah ke Rp15.600 per USD di Tengah Aksi Demo
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 100 poin atau minus 0,65% ke level Rp15.600 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (22/8/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi memprediksi bahwa untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.590 - Rp15.650.

Dari sisi internal, Ibrahim menyebutkan sejumlah sentimen pendorongnya.

"Pengamat pemilu menyebutkan, berselang satu hari, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sebagai “angin segar” bagi demokrasi “dibegal” melalui persetujuan revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ucap Ibrahim di Jakarta.

Delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan UU Pilkada, Rabu (21/8). Keputusan yang diambil dalam rapat kerja di Badan Legislasi DPR pada hari itu dianggap sebagai sebuah “pembangkangan” yang akan menghasilkan proses “demokrasi palsu” dalam pilkada 2024.

Halaman:
1 2
