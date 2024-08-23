Demo Mereda, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.492 per USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 108 poin atau 0,69 persen ke level Rp15.492 setelah sebelumnya di Rp15.600 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.637 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi kekhawatiran tentang melemahnya ekonomi dan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan segera memangkas suku bunga.

"Namun, sejauh mana pelemahan tersebut, dan apakah hal itu akan menyebabkan bank sentral AS memangkas suku bunga sebesar 25 atau 50 basis poin pada pertemuannya di bulan September, masih dipertanyakan," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (23/8/2024).

Para pedagang dinilai akan fokus pada pernyataan Powell pada hari Jumat di simposium Kansas City Fed di Jackson Hole, Wyoming, untuk mendapatkan petunjuk baru tentang besarnya penurunan suku bunga yang diharapkan pada bulan September dan apakah penurunan suku bunga berikutnya mungkin terjadi pada setiap pertemuan setelahnya.

Powell mungkin enggan memberikan terlalu banyak detail, karena data pekerjaan dan inflasi bulan Agustus akan dirilis setelah pidatonya, tetapi sebelum pertemuan 17-18 September. Risalah dari pertemuan Fed pada tanggal 30-31 Juli yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa "sebagian besar" pejabat mengatakan penurunan suku bunga pada bulan September mungkin terjadi.