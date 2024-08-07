Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:09 WIB
Jokowi Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN
Jokowi bentuk satgas percepatan investasi di IKN (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Satgas dibentuk untuk mendorong peningkatan pelayanan investasi di IKN, Kalimantan Timur.

Ketua Satgas yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan Wakil Ketua terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Otorita IKN.

Pembentukan Satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan tugas Percepatan Investasi Di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melansir salinan Keppres, Rabu (7/8/2024), pertimbangan diterbitkannya keppres tersebut yakni untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Presiden menunjuk Wakil Kepala OIKN dan Firdaus Dewilmar sebagai Sekretaris Satgas. Kemudian susunan Anggota Satgas terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Anggota Pelaksana Satgas terdiri atas Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; serta pejabat dari unsur: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian lnvestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Otorita IKN.

