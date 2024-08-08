Perindo Optimistis Ekonomi Indonesia Membaik di Tengah Tantangan Global

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo menyatakan pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tetap membaik di tengah tantangan global, terutama imbas dari geopolitik dan pemilu Presiden di Amerika Serikat (AS).

Dia mengatakan, makro ekonomi nasional pada kuartal II/2024 yang tumbuh di level 5,05 persen masih dalam kategori aman secara fundamental.

Meski demikian pemerintah tetap antisipasi atau waspada dengan angka pertumbuhan tersebut, lantaran sentimen global yang tidak menentu saat ini.

“Saya melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini dengan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada kuartal II 2024 di tengah tantangan global masih dapat dikatakan optimis (secara fundamental ekonomi),” ujar Dea Salsabila kepada MNC Portal ketika dihubungi, Kamis (8/8/2024).

“Namun tetap waspada dengan tantangan kondisi global dan geopolitik yang tidak menentu,” paparnya.