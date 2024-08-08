Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pipa Gas di Kuningan Jaksel Kembali Normal Usai Bocor

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |11:26 WIB
Pipa Gas di Kuningan Jaksel Kembali Normal Usai Bocor
Proses Perbaikan Pipa PGN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), telah menuntaskan pekerjaan perbaikan permanen jaringan pipa gas di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan malam tadi.

Proses perbaikan berjalan dengan baik sehingga pengaliran gas bumi yang melalui jaringan pipa tersebut dan kondisi perlintasan di wilayah tersebut sudah kembali normal beroperasi.

Perbaikan ini merupakan upaya PGN dalam menanggulangi adanya kebocoran pipa di tanggal 7 Agustus 2024 karena adanya aktivitas pihak ketiga yang melakukan pekerjaan penggalian utilitas yang lain.

“Kami segera melakukan tindakan pengamanan dan perbaikan atas situasi tersebut. Dapat kami sampaikan malam tadi pukul 22.55 WIB pekerjaan tersebut telah tuntas. ujar Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

“Kami sampaikan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi para pemangku kepentingan yang telah mendukung dan atensi publik yang telah mendukung kami dalam menuntaskan ini semua,” tambahnya.

1 2
