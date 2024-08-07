Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pipa Gas Bocor di Kuningan Jaksel, Ini Penjelasan PGN

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |19:48 WIB
Pipa Gas Bocor di Kuningan Jaksel, Ini Penjelasan PGN
Pipa Gas Bocor di Kuningan. (Foto: Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA - Tim Penanganan Gangguan (TPG) PGN melakukan penanganan terhadap indikasi kebocoran pipa gas bumi di depan Gedung Kemenkes, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Insiden tersebut terjadi pada pukul 16.50 WIB.

TPG berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan insiden ini dan segera memasang safety line di sekitar area yang terindikasi kebocoran. TPG juga melakukan verifikasi detail di titik kebocoran dan penggalian di sekitar lokasi perbaikan. Penanganan segera akan diselesaikan dan saat ini aliran gas telah dihentikan sementara untuk menjaga keamanan jaringan dan wilayah publik.

“Berdasarkan identifikasi di lapangan, terdapat kebocoran pada jaringan Pipa Induk PE berdiameter 180 MM. TPG melakukan perbaikan dengan cut dan replace pipa PE 180 MM,” ungkap Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, Rabu (7/8/2024).

Dugaan sementara, kebocoran pada material pipa PE 180 MM disebabkan oleh aktivitas pihak ketiga yang tengah melakukan penggalian utilitas lain.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini. Kami juga mengantisipasi dampak resiko dari kejadian ini dan memastikan bahwa aliran gas di sekitar sekitar lokasi tetap aman,” imbuh Fajriyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181975/pgn-6MeV_large.jpg
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181721/gas_bumi-4zaq_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165889/rups_pgn-3ZXS_large.jpg
Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto Jadi Dirut hingga Wamen Hukum Jabat Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165124/gas_industri-cmf3_large.jpg
Pasokan Gas ke Industri Pulih 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163285/gas_bumi-Jjog_large.jpg
Pasokan Gas Terbatas, Pelanggan di Jawa Barat dan Sumatera Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162816/gas_bumi-pos5_large.jpg
Transisi Energi, Ini 3 Inisiatif Utama Gas Bumi demi Net Zero Emission
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement