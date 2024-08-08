Volume Transaksi Aplikasi BRImo Capai Rp2.574 Triliun

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah melakukan transformasi digital secara berkelanjutan. Seperti misalnya super apps BRImo, memiliki 35,2 juta pengguna hingga Kuartal II-2024.

Angka tersebut naik sebesar 26,6% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81% yoy.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha mengatakan, saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik.