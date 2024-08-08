BRI Tawarkan Produk hingga Layanan untuk Kebutuhan Transaksi Pasar Modal

JAKARTA - SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi menyatakan bahwa, BRI Group saat ini juga telah menawarkan rangkaian produk dan layanan yang komprehensif.

“Hal ini guna memenuhi kebutuhan transaksi pasar modal nasabah, sehingga BRI Group dapat terus menjadi mitra utama bagi para pelaku pasar modal,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8/2024).

“Dan juga untuk mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.

Sejalan dengan komitmen BRI untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan ekosistem pasar modal di Indonesia.