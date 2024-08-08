Jadi Bank Pembayaran dan Administrator RDN, BRI Siapkan Layanan Terbaik Bagi Investor

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupaya untuk terus memperkuat eksistensi dan memberikan layanan terbaik bagi investor dalam ekosistem pasar modal.

Hal ini dibuktikan dengan kembali ditunjuknya BRI sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk periode 2024-2029.

BACA JUGA: Jurus BRI Lawan Perubahan Iklim

Terkait dengan hal tersebut, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengungkapkan bahwa BRI telah berperan sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator RDN sejak tahun 2015.

BACA JUGA: BRI Masuk Daftar BUMN Pembayar Pajak Terbesar Sepanjang 2023

“Hingga saat ini, rata-rata pertumbuhan RDN BRI selama 3 tahun terakhir sebesar 32%. Selain untuk memberikan kemudahan akses bagi investor khususnya nasabah BRI untuk berinvestasi di pasar modal, dengan adanya penunjukan kembali ini kami optimis untuk terus meningkatkan jumlah nasabah baru melalui penambahan RDN,” jelasnya.