HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jadi Bank Pembayaran dan Administrator RDN, BRI Siapkan Layanan Terbaik Bagi Investor

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:14 WIB
Jadi Bank Pembayaran dan Administrator RDN, BRI Siapkan Layanan Terbaik Bagi Investor
Bank BRI Jadi Bank Pembayaran dan Administrator RDN (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupaya untuk terus memperkuat eksistensi dan memberikan layanan terbaik bagi investor dalam ekosistem pasar modal.

Hal ini dibuktikan dengan kembali ditunjuknya BRI sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk periode 2024-2029.

Terkait dengan hal tersebut, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengungkapkan bahwa BRI telah berperan sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator RDN sejak tahun 2015.

“Hingga saat ini, rata-rata pertumbuhan RDN BRI selama 3 tahun terakhir sebesar 32%. Selain untuk memberikan kemudahan akses bagi investor khususnya nasabah BRI untuk berinvestasi di pasar modal, dengan adanya penunjukan kembali ini kami optimis untuk terus meningkatkan jumlah nasabah baru melalui penambahan RDN,” jelasnya.

