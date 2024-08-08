Jurus BRI Lawan Perubahan Iklim

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada 2060. Salah satu yang dilakukan BRI dengan konsisten mendukung pelestarian alam.

BUMN perbankan ini pun menyiapkan Program BRI Menanam - Grow & Green Penanaman. Di mnaa BRI memberikan bantuan bibit mangrove tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon atau menyerap polusi udara, termasuk menciptakan keanekaragaman hayati yang menjadi habitat hewan kecil.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan, BRI secara konsisten terus mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi serta mengembalikan habitat hutan mangrove yang ada di Tanah Air. Hal itu juga menjadi salah satu bentuk komitmen BRI untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada tahun 2060.

"Kami berharap kegiatan penanaman mangrove yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan hidup masyarakat. Selain itu, proses pelestarian tidak dilakukan hanya sebatas awal fase penanaman semata, tetapi juga dilanjutkan dengan perawatan demi hasil yang maksimal, kami menitipkan kepada masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikannya," ujar Catur, Kamis (8/8/2024).

Selain penyaluran bantuan bibit Mangrove, upaya nyata BRI dalam melawan perubahan iklim dalam program BRI Menanam Grow & Green juga dilakukan dengan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang.