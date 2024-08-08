Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Emisi Karbon, BRI Tanam Pohon di Lahan Kritis

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:15 WIB
Tekan Emisi Karbon, BRI Tanam Pohon di Lahan Kritis
BRI Berikan Bantuan Bibi Mangrove. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA Bank BRI menanam pohon di lahan kritis. Hal ini salah satu yang dilakukan BUMN perbankan tersebut untuk melawan perubahan iklim dan menekan emisi karbon di Indonesia.

Selain penyaluran bantuan bibit mangrove, upaya nyata BRI dalam melawan perubahan iklim dalam program BRI Menanam Grow & Green juga dilakukan dengan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang.

“BRI Menanam Grow & Green merupakan wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memliki tujuan untuk melestarian lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatan perekonomian,” ujar Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Kamis (8/8/2024).

Sejak Tahun 2023, program BRI Menanam - Grow & Green telah berhasil menanam bibit pohon sebanyak 42.800 bibit. Bibit pohon yang ditanam diantaranya mangrove, cemara laut, dan tanaman produktif (durian, kopi, aren, pinus, pala, dsb) serta men-transplantasi 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa Pulau Indonesia. Secara keseluruhan, program ini berpotensi menyerap karbon sebesar 9.653,51 Ton CO2e/tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement