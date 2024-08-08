Tekan Emisi Karbon, BRI Tanam Pohon di Lahan Kritis

JAKARTA – Bank BRI menanam pohon di lahan kritis. Hal ini salah satu yang dilakukan BUMN perbankan tersebut untuk melawan perubahan iklim dan menekan emisi karbon di Indonesia.

Selain penyaluran bantuan bibit mangrove, upaya nyata BRI dalam melawan perubahan iklim dalam program BRI Menanam Grow & Green juga dilakukan dengan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang.

“BRI Menanam Grow & Green merupakan wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memliki tujuan untuk melestarian lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatan perekonomian,” ujar Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Kamis (8/8/2024).

Sejak Tahun 2023, program BRI Menanam - Grow & Green telah berhasil menanam bibit pohon sebanyak 42.800 bibit. Bibit pohon yang ditanam diantaranya mangrove, cemara laut, dan tanaman produktif (durian, kopi, aren, pinus, pala, dsb) serta men-transplantasi 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa Pulau Indonesia. Secara keseluruhan, program ini berpotensi menyerap karbon sebesar 9.653,51 Ton CO2e/tahun.