HOME FINANCE MARKET UPDATE

Upaya BRI Dorong Minat dan Literasi Investasi Saham

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:25 WIB
Upaya BRI Dorong Minat dan Literasi Investasi Saham
BRI Dorong Investasi Saham (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bekerja sama dengan KSEI untuk menghadirkan fitur cek portofolio efek melalui menu Portfolio KSEI BRImo.

Seluruh inovasi yang dilakukan BRI diharapkan akan mempermudah dan semakin mendorong minat dan literasi masyarakat untuk berinvestasi.

“Penunjukan kembali ini akan meningkatkan peran BRI dalam mendukung dan memajukan pasar modal di Indonesia serta memperkuat posisi BRI sebagai yang terdepan dalam memberikan layanan perbankan yang lengkap dan inklusif di mata para investor," ujar Royadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8/2024).

SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengungkapkan bahwa BRI telah berperan sebagai Bank Pembayaran dan Bank Administrator RDN sejak tahun 2015.

“Hingga saat ini, rata-rata pertumbuhan RDN BRI selama 3 tahun terakhir sebesar 32%. Selain untuk memberikan kemudahan akses bagi investor khususnya nasabah BRI untuk berinvestasi di pasar modal, dengan adanya penunjukan kembali ini kami optimis untuk terus meningkatkan jumlah nasabah baru melalui penambahan RDN,” jelasnya.

