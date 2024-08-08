BRI Perbarui Teknologi Lawan Kejahatan Digital

JAKARTA - BRI telah memperbarui teknologi untuk mengantisipasi bentuk kejahatan digital.

“BRI mengedukasi baik kepada nasabah maupun karyawan terkait peningkatan kesadaran keamanan siber, serta bekerja sama dengan komunitas dan juga lembaga keamanan siber yang ada,” ujar Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha untuk keamanan, Kamis (8/8/2024).

Sebelumnya Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha mengatakan, saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik.

“Kapasitas ini akan terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi yang terjadi, misalnya seperti saat momen gajian atau libur panjang, serta perayaan hari-hari raya,” ujarnya.