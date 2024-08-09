IHSG Naik 0.59% ke Level 7.237 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Jumat (9/8/2024). IHSG siang ini naik 0,59% atau 42,12 poin ke level 7.237.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,05 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 509.189 kali. Adapun, sebanyak 358 saham harganya naik, 182 saham harganya turun dan 227 saham lain harganya stagnan.

Sektor bahan baku naik 1,35%, sektor properti naik 0,89%, sektor industri 0,72%, sektor sektor transportasi naik 0.55%, sektor energi naik 0,53%, sektor infrastruktur naik 0,51%, sektor kesehatan naik 0,47%, sektor keuangan naik 0,40%, sektor siklikal naik 0,32% dan sektor teknologi naik 0,07%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,72% ke level 905, indeks MNC36 naik 0,35% ke level 343, indeks IDX30 naik 0,35% ke level 455, serta indeks JII naik 1,09% ke level 497.