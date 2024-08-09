Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Intip 3 Aspek Dasar dalam Membaca Grafik Saham

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |17:07 WIB
Tips MotionTrade: Intip 3 Aspek Dasar dalam Membaca Grafik Saham
3 Aspek Dasar dalam Membaca Grafik Saham (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi dan produk turunan lainnya.

Bagi seorang investor atau trader, memiliki kemampuan analisis teknikal dalam membaca grafik saham adalah hal yang penting. Grafik saham menggambarkan data historis dari pergerakan harga suatu saham. Grafik saham bermanfaat ntuk menganalisis peluang yang terjadi di pasar.

Grafik saham memiliki beragam bentuk, misalnya grafik dalam bentuk garis (line chart), batang (bar chart), maupun lilin (candlestick chart). Bagi investor atau trader yang baru memasuki dunia pasar saham, mempelajari cara membaca grafik saham mungkin bukan hal yang mudah.

MotionTrade telah merangkum 3 aspek dasar yang perlu diperhatikan investor maupun trader pemula dalam membaca grafik saham, yaitu:

1. Perhatikan Time Frame

Ada beberapa jenis time frame yaitu harian, bulanan hingga tahunan. Setiap rentang waktu menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Pada aplikasi online trading MotionTrade, Anda dapat melihat pergerakan harga dari suatu emiten dari waktu ke waktu berdasarkan time frame pada menu Chart.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement