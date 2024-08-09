Tips MotionTrade: Intip 3 Aspek Dasar dalam Membaca Grafik Saham

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi dan produk turunan lainnya.

Bagi seorang investor atau trader, memiliki kemampuan analisis teknikal dalam membaca grafik saham adalah hal yang penting. Grafik saham menggambarkan data historis dari pergerakan harga suatu saham. Grafik saham bermanfaat ntuk menganalisis peluang yang terjadi di pasar.

Grafik saham memiliki beragam bentuk, misalnya grafik dalam bentuk garis (line chart), batang (bar chart), maupun lilin (candlestick chart). Bagi investor atau trader yang baru memasuki dunia pasar saham, mempelajari cara membaca grafik saham mungkin bukan hal yang mudah.

MotionTrade telah merangkum 3 aspek dasar yang perlu diperhatikan investor maupun trader pemula dalam membaca grafik saham, yaitu:

1. Perhatikan Time Frame

Ada beberapa jenis time frame yaitu harian, bulanan hingga tahunan. Setiap rentang waktu menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Pada aplikasi online trading MotionTrade, Anda dapat melihat pergerakan harga dari suatu emiten dari waktu ke waktu berdasarkan time frame pada menu Chart.