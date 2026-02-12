Advertisement
MARKET UPDATE

Saksikan IG Live Research Corner Trend Adalah Teman Sore Ini!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:09 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. 

Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui ruang literasi.

Trend merupakan kondisi ketika mayoritas pelaku pasar bergerak ke arah yang sama. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, fenomena ini mirip dengan tren olahraga atau musik tertentu. Semakin banyak orang mengikuti suatu gaya, semakin kuat tren tersebut terbentuk. 

Trend dalam saham adalah arah pergerakan harga saham dalam periode tertentu. Trend terbagi menjadi tiga jenis yaitu: uptrend saat harga naik, downtrend saat harga turun, dan sideways saat harga bergerak mendatar tanpa arah jelas. 

Perlu diingat, setiap pergerakan harga di pasar selalu memiliki alasan. Tidak mungkin harga bergerak naik atau turun tanpa sebab. Salah satu cara memahami penyebab tersebut adalah dengan mengidentifikasi trend yang sedang terbentuk. Lantas, bagaimana cara mengidentifikasi trend sejak awal serta memanfaatkannya secara optimal dalam trading?

