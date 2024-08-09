Alasan Perusahaan Jepang Bidik Pasar Indonesia

JAKARTA – Perusahaan Jepang Hankyu Hanshin Group memperluas bisnisnya di Indonesia. Hankyu Hanshin Group adalah perusahaan kereta api terbesar di Jepang yang juga dikenal sebagai pemain utama dalam pengembangan properti, fasilitas hiburan, dan perhotelan.

Keputusan Hankyu memilih Indonesia didorong oleh berbagai faktor strategis. Hal ini menjadikan pasar Indonesia sangat menarik bagi raksasa bisnis Jepang ini.

BACA JUGA: 60 Pelaku Usaha Segera Investasi di IKN hingga Akhir Tahun

Manager Hankyu Hanshin Properties Kazunori Tanimura mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi Hankyu Hanshin.

“Pertama kali promosi di Southeast Asia adalah Indonesia, kami sangat ingin agar teman-teman dari Indonesia bisa mengunjungi Jepang, makanya kami promosi ke sini,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan pada 8 Agustus 2024.

BACA JUGA: Sandiaga Temui Investor Bahas Progres Pengembangan Investasi di DPSP Labuan Bajo

Salah satu alasan utama yang mendorong Hankyu Hanshin untuk fokus pada pasar Indonesia adalah populasi yang besar dan dinamis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang signifikan dengan kecenderungan tinggi terhadap kegiatan belanja dan hiburan, menjadikan negara ini pasar potensial untuk properti komersial dan perhotelan.

"Indonesia adalah negara yang populasinya besar, dan banyak sekali orang-orang yang suka berkunjung ke pusat perbelanjaan dan tempat hiburan untuk menghabiskan waktu," tambah Tanimura.