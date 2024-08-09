Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Pastikan Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Dapat Bonus Usai Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |10:39 WIB
Jokowi Pastikan Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Dapat Bonus Usai Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Jokowi Pastikan Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Dapat Bonus Usai Raih Medali Emas (Foto: NOC Indoneia)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bonus bagi dua atlet Indonesia yang meraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024.

"Yang jelas pasti ada bonus," kata Jokowi dalam keterangannya di JCC, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kedua atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan emas yaitu atlet panjat tebing Veddriq Leonardo di nomor speed putra dan lifter angkat besi Rizki Juniansyah. Pemberian bonus tersebut, katanya, masih dalam pembahasan.

"Iya saya juga kan baru apa tahu di subuh tadi, nanti dibicarakan (bonus)," kata Jokowi.

Jokowi mengapresiasi dua emas yang dipersembahkan dua atlet Indonesia Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah

"Iya saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat. Saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Veddriq Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizki Juniansyah di angkat besi," kata Jokowi.

 BACA JUGA:

"Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap capaian emas itu," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement