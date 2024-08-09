Jokowi Pastikan Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Dapat Bonus Usai Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bonus bagi dua atlet Indonesia yang meraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024.

"Yang jelas pasti ada bonus," kata Jokowi dalam keterangannya di JCC, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kedua atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan emas yaitu atlet panjat tebing Veddriq Leonardo di nomor speed putra dan lifter angkat besi Rizki Juniansyah. Pemberian bonus tersebut, katanya, masih dalam pembahasan.

"Iya saya juga kan baru apa tahu di subuh tadi, nanti dibicarakan (bonus)," kata Jokowi.

Jokowi mengapresiasi dua emas yang dipersembahkan dua atlet Indonesia Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah

"Iya saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat. Saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Veddriq Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizki Juniansyah di angkat besi," kata Jokowi.

"Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap capaian emas itu," sambungnya.