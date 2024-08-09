Segini Bonus 3 Atlet Indonesia yang Raih Medali Olimpiade Paris 2024, Kantongi Rp12,5 Miliar?

JAKARTA - Bonus yang akan diraih 3 atlet Indonesia usai mendapatkan medali Olimpiade Paris 2024.

3 atlet tersebut adalah Veddriq Leonardo, sang peraih medali emas bagi Indonesia di panjat tebing Olimpiade Paris 2024.

Kemudian atlet angkat besi Rizki Juniansyah yang cetak sejarah usai meraih medali emas Olimpiade Paris.

Satu nama lagi atlet yang meraih medali adalah Gregoria Mariska Tunjung, pemain tunggal putri di badminton meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024.

Dengan capaian ini, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu.

Usai para atlet meraih medali Olimpiade Paris 2024, tentu para atlet ini akan mendapatkan bonus dari pemerintah.

Bonus bagi atlet Indonesia yang meraih medali pernah disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo.

Dito memastikan akan ada bonus uang tunai dari pemerintah, bahkan jumlahnya naik dari edisi sebelumnya. Namun, dirinya berpesan kepada para atlet Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke Paris 2024 agar menjaga prestasi mereka.

"Untuk hadiah, saya pastikan di Olimpiade kan sudah pasti setiap multievent pasti Bapak Presiden, pemerintah memberikan bonus berupa uang tunai, jadi itu sudah sebuah kepastian. Dan sisanya kita berikan banyaknya program, baik itu materi maupun non-materi,” kata Dito pada 19 Juni 2024.

Jika mengacu pemberian bonus pada Olimpiade Tokyo 2020, pemerintah memberikan bonus dan apresiasi.