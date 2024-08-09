Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Demurrage Rp294,5 Miliar, Perindo Minta Evaluasi Impor Beras dan Bongkar Muat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:13 WIB
Heboh Demurrage Rp294,5 Miliar, Perindo Minta Evaluasi Impor Beras dan Bongkar Muat
Partai Perindo Soroti Skandal Demurrage Beras Impor. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyikapi dugaan skandal demurrage beras senilai Rp294,5 miliar. Perindo pun menyoroti penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi beras domestik.

Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo, Dea Salsabila Defri mengatakan, langkah ini perlu diambil serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk bisa menyelesaikan masalah pelik tersebut.

"Perindo mendorong penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi beras domestik serta pengembangan kebijakan yang mendorong produksi ketahanan pangan dalam negeri," kata Dea, Jumat (9/8/2024).

"Perihal demurrage beras senilai Rp294,5 miliar menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem logistik dan administrasi ekspor-impor. Perlu adanya reformasi fokus terhadap peningkatan efesiensi bongkar muat dan pengelolaan dokumen," tambahnya.

Selain melakukan evaluasi, Dea juga berharap adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan beras impor serta memastikan bahwa mekanisme pengadaan dan distribusi beras dilakukan secara efisien dan tepat guna.

Halaman:
1 2
