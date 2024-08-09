Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jalan Tol IKN Mulai Dibuka Fungsional Besok, Cek Rutenya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:22 WIB
Jalan Tol IKN Mulai Dibuka Fungsional Besok, Cek Rutenya
Jalan tol IKN dibuka fungsionla besok (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTAJalan tol di IKN mulai dibuka fungsional besok, 10 Agustus 2024. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan pembukaan jalan tol fungsional untuk mendukung kelancaran pengiriman logistik dalam rangka persiapan penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI ke- 79 di IKN.

"Jalan tol IKN mulai besok lah sudah bisa dipakai (fungsional mulai 10 Agustus)," kata Danis di Bendungan Sepaku Semoi, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Danis menjelaskan saat ini konstruksi jalan tol IKN sudah hampir rampung setidaknya untuk 3 ruas. Sehingga sudah dapat digunakan fungsional selama 24 jam nantinya.

Jalan tol IKN sendiri akan digunakan secara fungsional mulai 10-18 Augustus 2024, alias setelah rampungnya penyelenggaraan upacara kemerdekaan di IKN.

Bahkan dikatakan Danis, jalan tol tersebut bukanya hanya digunakan untuk kelancaran mobilitas logistik ke IKN, atau tamu undangan saja, bahkan kirab bendera nantinya juga akan melewati rute tersebut.

"Besok kirab bendera itu juga akan lewat sana (tol Fungsional)," tambah Danis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement