Jalan Tol IKN Mulai Dibuka Fungsional Besok, Cek Rutenya

JAKARTA – Jalan tol di IKN mulai dibuka fungsional besok, 10 Agustus 2024. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan pembukaan jalan tol fungsional untuk mendukung kelancaran pengiriman logistik dalam rangka persiapan penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI ke- 79 di IKN.

"Jalan tol IKN mulai besok lah sudah bisa dipakai (fungsional mulai 10 Agustus)," kata Danis di Bendungan Sepaku Semoi, Jumat (9/8/2024).

BACA JUGA: Segini Anggaran HUT RI di IKN

Lebih lanjut, Danis menjelaskan saat ini konstruksi jalan tol IKN sudah hampir rampung setidaknya untuk 3 ruas. Sehingga sudah dapat digunakan fungsional selama 24 jam nantinya.

Jalan tol IKN sendiri akan digunakan secara fungsional mulai 10-18 Augustus 2024, alias setelah rampungnya penyelenggaraan upacara kemerdekaan di IKN.

Bahkan dikatakan Danis, jalan tol tersebut bukanya hanya digunakan untuk kelancaran mobilitas logistik ke IKN, atau tamu undangan saja, bahkan kirab bendera nantinya juga akan melewati rute tersebut.

"Besok kirab bendera itu juga akan lewat sana (tol Fungsional)," tambah Danis.