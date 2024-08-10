Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Merah Menyala, Turun 0,70% ke Level 7.256 di Pekan Ini

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:15 WIB
IHSG Sepekan Merosot. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot selama perdagangan minggu ini. Data perdagangan saham BEI selama periode 5-9 Agustus 2024 pun ditutup bervariasi.

Mengutip data BEI, Sabtu (10/8/2024), IHSG mengalami perubahan sebesar 0,70% pada posisi 7.256,996 dari 7.308,123 pada penutupan pekan lalu.

BEI juga mencatat kapitalisasi pasar bursa turut mengalami perubahan sebesar 0,87% menjadi Rp12.302 triliun dari Rp12.410 triliun pada penutupan pekan lalu.

Perubahan turut terjadi juga pada ratarata nilai transaksi harian Bursa sebesar 6,53% menjadi Rp9,639 triliun dari Rp10,313 triliun pada pekan sebelumnya.

Selama sepekan, peningkatan tertinggi terjadi pada frekuensi harian Bursa yang meningkat sebesar 4,15% menjadi 981 ribu kali transaksi dari pekan lalu sebanyak 942 ribu kali transaksi.

Kemudian peningkatan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian sepekan sebesar 3,60% menjadi 16 miliar lembar saham dari 15,443 miliar lembar saham pada penutupan pekan sebelumnya.

Adapun pergerakan investor asing hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp450,63 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,42 triliun.

Di sisi lain, selama sepekan dalam periode 5-9 Agustus 2024, terdapat 2 pencatatan perdana saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) dan PT Esta Indonesia Tbk

(NEST). Pembukaan perdagangan BEI pada Rabu (7/8/2024) dilakukan oleh DOSS sebagai perusahaan ke33 yang tercatat di BEI pada tahun 2024.

