MARKET UPDATE

IHSG Akhir Pekan Ditutup Naik 0,86% ke Level 7.256

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:47 WIB
IHSG Akhir Pekan Ditutup Naik 0,86% ke Level 7.256
IHSG Ditutup Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 0,86% di 7.256,99 pada hari ini.

Sepanjang perdagangan indeks berada di zona hijau dengan rentang 7.319-7.267. Sebanyak 325 saham menguat, 209 saham melemah, 248 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp7,92 triliun dari net-volume 14,32 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 1,03 persen di 908,13, indeks JII menanjak 1,54 persen di 499,65, indeks MNC36 tumbuh 0,37 persen di 343,78 dan IDX30 naik 0,38 persen di 455,86.

Seluruh sektor indeks berada di zona hijau dipmpin leh industri, bahan baku, dan keuangan.

Telusuri berita finance lainnya
