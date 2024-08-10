Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Targetkan 60.000 Ha Peremajaan, Seluruh Petani Sawit di RI Dilibatkan

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:41 WIB
Targetkan 60.000 Ha Peremajaan, Seluruh Petani Sawit di RI Dilibatkan
Seluruh Petani Dilibatkan Lakukan Peremajaan Lahan Sawit. (Foto: Okezone.com/Kemenop)
A
A
A

JAKARTA - Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan 60.000 hektare (ha) peremajaan sawit rakyat hingga tahun 2026.

Pasca aksi penggabungan, PalmCo menggandeng semua petani sawit, tidak hanya petani sawit plasma yang selama ini menjadi mitra binaan dengan pola single management, namun perusahaan pengelola sawit terbesar di dunia ini juga mendorong peremajaan sawit petani non plasma melalui pola offtaker.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan, pihaknya telah menjalankan 4 program dalam menjalin kemitraan bersama petani sawit di Indonesia. Di antaranya pola single management, kemitraan swadaya atau offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD.

“Sejak tahun 2019, kemitraan kami dengan petani plasma melalui pola single management di mana perusahaan yang mengatur budidaya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharaan, hingga proses panen angkut olah, telah terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar nasional,” kata Jatmiko dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

Hal yang selanjutnya mampu mengerek penghasilan petani menyentuh angka Rp5 juta sampai Rp7 juta per bulan dan saldo belasan miliar Koperasi.

Kementerian Pertanian telah menetapkan PTPN IV PalmCo melalui regional III di Riau sebagai role model pola kemitraan yang dimiliki bersama petani.

Jatmiko ingin, petani non plasma juga memperoleh hal yang sama melalui pola offtaker.

“Melalui pola offtaker, maka kita juga ingin petani-petani sawit non plasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” katanya.

