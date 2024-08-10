BRPT Produksi Energi Terbarukan 7.075 GWh

JAKARTA - PT Barito Pacific Tbk berhasil memproduksi energi terbarukan sebesar 7.075 GWh dan 14.652 ton uap. Upacaya ini didapat dari hasil terobosan dan konsistensi dalam berinvestasi pada energi terbarukan, penerapan teknologi bersih, serta peningkatan efisiensi energi.

Selain itu, perusahaan memanfaatkan sampah plastik sebagai komponen campuran aspal. Jalan aspal plastik yang dikembangkan ini selama 2018-2023 mencapai 120,8 km, melampaui target awal yang semula yakni 100 km.

“Industri, terutama di sektor petrokimia, harus semakin menerapkan prinsip berkelanjutan dalam operasinya," ujar Head of Corporate Communication Barito Pacific Angelin Sumendap, Sabtu (10/8/2024).

Barito Pacific konsisten menerapkan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG) yang kuat, sehingga memastikan pertumbuhan bisnisnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebelumnya, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) membukukan laba bersih konsolidasi setelah pajak sebesar USD100 juta sepanjang 2023. Laba BRPT naik 213% dari pencapaian di 2022 senilai USD32 juta.

Direktur Utama BRPT Agus Pangestu mengatakan, tahun 2023 menandai tonggak sejarah baru bagi Barito Pacific, dimana perseroan terus melakukan penciptaan nilai tambah melalui diversifikasi usaha dan ekspansi hilir.