2.160 Kamar Siap Tampung Peserta Upacara Kemerdekaan di IKN

KALIMANTAN TIMUR - 2.160 kamar siap digunakan untuk menjadi akomodasi para peserta upacara di IKN pada 17 Agustus 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, 12 tower rusun ASN sudah bisa digunakan pada 17 Agustus mendatang.

Sebelum digunakan nantinya oleh para ASN yang pindah ngantor ke IKN, lebih dahulu rusun tower ASN ini akan digunakan sebagai akomodasi bagi para peserta upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.

Menurutnya, setiap 1 unit tower yang dibangun terdiri dari 60 unit rumah, yang terdiri dari 3 kamar tidur. Sehingga jika dijumlahkan setidaknya ada 2.160 kamar yang siap digunakan untuk menjadi akomodasi para peserta upacara di IKN nantinya.

"Kalau saat ini ada 14 tower, 1 tower itu 60 unit, kita mampu 720 unit, 1 unit ada 3 kamar, berarti mampu disediakan 2.160 kamar. Ini nanti digunakan semuanya untuk 17-an sebelum digunakan untuk ASN," kata Danis di IKN, Sabtu (10/8/2024).

Lebih rinci, Danis menjelaskan 1 unit apartemen itu terdiri dari ruang kerja, ruang keluarga, ruang tidur anak, ruang makan, dan ruang tidur utama. Unit apartemen tersebut juga dilengkapi oleh 2 kamar mandi, 1 berada di dalam kamar tidur utama, dan 1 lagi berada diluar.

Setiap 1 unit apartemen tersebut nantinya sudah dilengkapi oleh 1 kamar utama dan 2 kamar anak-anak yang berukuran lebih kecil dari kamar utama yang sudah fully furnished. Mulai dari TV, kipas angin, AC, satu buah mesin cuci, kulkas, hingga sofa yang berada di ruang keluarga. Namun demikian, kelengkapan apartemen tersebut tidak disertai dengan alat masak dan alat makan.