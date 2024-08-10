Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

2.160 Kamar Siap Tampung Peserta Upacara Kemerdekaan di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |11:07 WIB
2.160 Kamar Siap Tampung Peserta Upacara Kemerdekaan di IKN
2.160 Kamar Siap Tampung Peserta Upacara Kemerdekaan di IKN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

KALIMANTAN TIMUR - 2.160 kamar siap digunakan untuk menjadi akomodasi para peserta upacara di IKN pada 17 Agustus 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, 12 tower rusun ASN sudah bisa digunakan pada 17 Agustus mendatang.

Sebelum digunakan nantinya oleh para ASN yang pindah ngantor ke IKN, lebih dahulu rusun tower ASN ini akan digunakan sebagai akomodasi bagi para peserta upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.

Menurutnya, setiap 1 unit tower yang dibangun terdiri dari 60 unit rumah, yang terdiri dari 3 kamar tidur. Sehingga jika dijumlahkan setidaknya ada 2.160 kamar yang siap digunakan untuk menjadi akomodasi para peserta upacara di IKN nantinya.

"Kalau saat ini ada 14 tower, 1 tower itu 60 unit, kita mampu 720 unit, 1 unit ada 3 kamar, berarti mampu disediakan 2.160 kamar. Ini nanti digunakan semuanya untuk 17-an sebelum digunakan untuk ASN," kata Danis di IKN, Sabtu (10/8/2024).

Lebih rinci, Danis menjelaskan 1 unit apartemen itu terdiri dari ruang kerja, ruang keluarga, ruang tidur anak, ruang makan, dan ruang tidur utama. Unit apartemen tersebut juga dilengkapi oleh 2 kamar mandi, 1 berada di dalam kamar tidur utama, dan 1 lagi berada diluar.

Setiap 1 unit apartemen tersebut nantinya sudah dilengkapi oleh 1 kamar utama dan 2 kamar anak-anak yang berukuran lebih kecil dari kamar utama yang sudah fully furnished. Mulai dari TV, kipas angin, AC, satu buah mesin cuci, kulkas, hingga sofa yang berada di ruang keluarga. Namun demikian, kelengkapan apartemen tersebut tidak disertai dengan alat masak dan alat makan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement