JAKARTA - Joki pinjol galbay data fake apakah aman? Cek di sini risikonya. Sebab, tingginya jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia, muncul joki pinjol yang menawarkan proses peminjaman uang secara cepat, mudah, dan tanpa syarat.

Sebagian orang yang membutuhkan dana segar secara cepat akan memanfaatkan layanan pinjol ini karena proses dana cairnya sangat cepat dan persyaratannya pun mudah.

Lantas apakah joki pinjol galbay data fake apakah aman? Cek di sini resikonya:

Adapun data fake tersebut digunakan dalam proses pengajuan pinjaman. Namun, perlu diketahui kalau jasa joki galbay pinjol ini ilegal, sehingga keamanan transaksi dan datanya tidak bisa dijamin.

Untuk itu, Anda sebaiknya berpikir ulang sebelum pakai jasa joki galbay pinjol.

Soalnya, ada banyak sekali risiko yang bisa terjadi pada Anda meski penjoki menjanjikan data aman.

Selain itu, joki galbay pinjol sendiri bukanlah layanan resmi, bahkan statusnya ilegal. OJK sendiri tak punya kewenangan untuk memproses kasus penipuan joki galbay pinjol. Jika dilihat dari modusnya, joki galbay pinjol ini termasuk ke dalam penipuan online. Untuk itu menghapus data fake juga perlu agar tidak merugikan Anda.

Berikut cara yang dapat digunakan untuk menghapus data di pinjol yang belum lunas:

1. Menghubungi OJK

Opsi pertama untuk menghapus data nasabah yaitu menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga keamanan.

Aplikasi pinjaman online yang berlegalitas OJK seharusnya mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan oleh OJK. Oleh karena itu, jika ada kecurigaan terhadap aktivitas yang mencurigakan, nasabah dapat melaporkan langsung pada OJK.