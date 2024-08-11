Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Buka Blokir BRImo

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |16:06 WIB
3 Cara Buka Blokir BRImo
Cara buka blokir BRImo (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - 3 Cara buka blokir BRImo. Cara ini akan memudahkan akun nasabah BRImo yang terkena dampak dari pemblokiran. Beberapa langkah ini agar akun nasabah BRImo agar bisa kembali aktif.

Para nasabah BRI sekarang sangat dimudahkan untuk melakukan transaksi yang sangat mudah dengan secara online melalui aplikasi yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu BRImo.

Dengan adanya aplikasi BRImo ini, sangat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti transfer antar rekening, cek saldo, top up saldo digital, dan pembayaran via QRIS.

Salah satu masalah yang besar yang sering kali dialami oleh nasabah yaitu akun nasabah terblokir. Biasanya akun terblokir ini penyebabnya adalah salah memasukan kata sandi hingga 3 kali sehingga terblokir.

Namun untuk nasabah BRImo jangan cemas jika akunya terblokir. Berikut ini ada 3 cara buka blokir BRImo yang bisa nasabah lakukan, simak baik-baik informasinya:

1. Mengganti passwordnya dengan yang baru

Dilansir dari laman resmi www.bri.co.id, Minggu (11/8/2024), apabila akun akun BRImo nasabah terblokir karena lupa password untuk login BRImo. Simak baik baik ini langkahnya.

Klik "Lupa Username atau Password" pada halaman login BRImo.

Pilih yang Anda butuhkan; "Lupa Password".

Isi dan konfirmasi data akun BRImo.

Verifikasi nomor handphone yang terdaftar di BRImo untuk dikirimkan SMS.

Klik link yang dikirimkan melalui SMS oleh BRI-OTP untuk membuat password baru.

Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui email yang terdaftar di akun BRImo.

Buat password baru untuk akun BRImo Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement