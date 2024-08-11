3 Cara Buka Blokir BRImo

JAKARTA - 3 Cara buka blokir BRImo. Cara ini akan memudahkan akun nasabah BRImo yang terkena dampak dari pemblokiran. Beberapa langkah ini agar akun nasabah BRImo agar bisa kembali aktif.

Para nasabah BRI sekarang sangat dimudahkan untuk melakukan transaksi yang sangat mudah dengan secara online melalui aplikasi yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu BRImo.

Dengan adanya aplikasi BRImo ini, sangat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti transfer antar rekening, cek saldo, top up saldo digital, dan pembayaran via QRIS.

Salah satu masalah yang besar yang sering kali dialami oleh nasabah yaitu akun nasabah terblokir. Biasanya akun terblokir ini penyebabnya adalah salah memasukan kata sandi hingga 3 kali sehingga terblokir.

Namun untuk nasabah BRImo jangan cemas jika akunya terblokir. Berikut ini ada 3 cara buka blokir BRImo yang bisa nasabah lakukan, simak baik-baik informasinya:

1. Mengganti passwordnya dengan yang baru

Dilansir dari laman resmi www.bri.co.id, Minggu (11/8/2024), apabila akun akun BRImo nasabah terblokir karena lupa password untuk login BRImo. Simak baik baik ini langkahnya.

Klik "Lupa Username atau Password" pada halaman login BRImo.

Pilih yang Anda butuhkan; "Lupa Password".

Isi dan konfirmasi data akun BRImo.

Verifikasi nomor handphone yang terdaftar di BRImo untuk dikirimkan SMS.

Klik link yang dikirimkan melalui SMS oleh BRI-OTP untuk membuat password baru.

Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui email yang terdaftar di akun BRImo.

Buat password baru untuk akun BRImo Anda.