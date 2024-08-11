Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPECIAL REPORT: Tanda-Tanda Ekonomi Melambat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |07:43 WIB
SPECIAL REPORT: Tanda-Tanda Ekonomi Melambat
Special Report Okezone: Tanda-Tanda Ekonomi Melambat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tanda-tanda ekonomi melambat sudah terlihat pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% pada kuartal II-2024. Meski tumbuh, angka ini melambat dan lebih rendah jika dibandingkan kuartal I-2024 yang mampu tumbuh 5,11%.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 juga lebih rendah secara year on year (yoy) jika dibandingkan kuartal II-2023 yang mampu tumbuh 5,17%.

Mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu konsumsi rumah tangga juga tengah lesu. Terbukti, dalam tiga kuartal terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal II-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,93% secara year on year (yoy).

Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,53%. Ditinjau dari sumber pertumbuhan, konsumsi rumah tangga masih jadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,62%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Waisak, Kenaikan Isa Al Masih serta Idul Adha.

special report

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2024 atas harga berlaku sebesar Rp5.536 triliun.

Sementara itu pertumbuhan berdasarkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.231 triliun.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2024 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat. Dengan demikian ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08% pada semester I-2024.

"Ekonomi Indonesia kuartal II-2024 terhadap kuartal II-2023 tumbuh sebesar 5,05% secara year on year (yoy). Jika dibandingkan, ekonomi Indonesia kuartal II-2024 terhadap kuartal sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,79%," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Mohamad Edy Mahmud pada Senin 5 Agustus 2024.

