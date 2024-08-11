Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mengenal Sejarah dan Asal Usul IKN Nusantara yang Jadi Ibu Kota Baru

Muhammad Raihan , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |05:07 WIB
Mengenal Sejarah dan Asal Usul IKN Nusantara yang Jadi Ibu Kota Baru
Mengenal Sejarah dan Asal Usul IKN Nusantara yang Jadi Ibu Kota Baru. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal sejarah dan asal usul IKN Nusantara yang jadi ibu kota baru. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan rencana besar Pemerintah Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan Timur.

Sebagai ibu kota, Jakarta menghadapi banyak masalah, termasuk polusi, kemacetan, kepadatan penduduk, dan ancaman banjir. Tujuan proyek ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Berikut Mengenal sejarah dan Asal usul IKN Nusantara yang Jadi Ibu Kota Baru di bawah ini:

Latar Belakang dan Alasan Pemindahan

1. Over Populasi dan Kepadatan Penduduk Jakarta: Jakarta, salah satu kota terpadat di dunia, memiliki lebih dari 10 juta penduduk, yang menyebabkan banyak masalah infrastruktur dan sosial seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan sanitasi yang buruk.

2. Ancaman Lingkungan:Penurunan tanah, atau land subsidence, yang signifikan terjadi di Jakarta, terutama di wilayah utara kota, bersama dengan ancaman banjir, menjadikan kondisi hidup di kota ini semakin memburuk.

3. Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan: Tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk mendistribusikan pembangunan di seluruh Indonesia secara lebih merata. Jakarta dan Pulau Jawa selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah lain sering tertinggal.

Konsep dan Ide Awal

Gagasan ini sebenarnya sudah pernah dipertimbangkan pada masa Presiden Soekarno, tetapi terhalang oleh berbagai masalah. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi gagasan ini kembali dihidupkan pada tahun 2019, yang resmi diumumkan terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Penetapan Lokasi: Kalimantan Timur

Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah yang terdiri dari sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pilihan ini dibuat karena lokasinya yang strategis di tengah-tengah Indonesia dan rendahnya risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.

Asal Usul Nama "Nusantara"

"Nusantara" berasal dari bahasa Jawa Kuno, dimana "nusa" berarti pulau dan "antara" berarti luar atau seberang. Gabungan kedua kata ini mengacu pada situasi geografis Indonesia, yang terdiri dari sejumlah pulau.

Menurut catatan sejarah, istilah "Nusantara" pertama kali digunakan dalam buku Negarakertagama yang membahas tentang konsep negara pada masa Kerajaan Majapahit, dalam menguasai sebagian besar Asia Tenggara, terutama kepulauan.

Diharapkan bahwa nama "Nusantara" akan menjadi simbol persatuan, identitas nasional, dan semangat untuk kemajuan masa depan Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara

IKN Nusantara akan dibangun dalam beberapa tahap dan diharapkan selesai pada tahun 2024, bertepatan pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Secara bertahap, pusat pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara, termasuk kantor pemerintahan, kedutaan besar, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement