Badan Otorita Undang Masyarakat di Sekitar IKN Hadiri Upacara Kemerdekaan, Ini Daftarnya

JAKARTA - Badan Otorita IKN Nusantara akan mengundang perwakilan masyarakat sekitar untuk mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan RI. Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan ada beberapa unsur perwakilan masyarakat yang akan mengikuti upacara kemerdekaan di IKN.

Raja Juli menyebutkan perwakilan unsur masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga IKN seperti Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara akan turut diundang mengikuti perayaan upacara kemerdekaan. Seperti perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh adat/masyarakat, dan yang mewakili kaum disabilitas.

"Nanti akan Pemda (Pemerintah Daerah) yang memilih, mereka punya kategori tersendiri," ujar Raja Juli di IKN, Minggu (11/8/2024).

Selain itu, Raja Juli menyebut perwakilan dari pekerja konstruksi sendiri turut menjadi tamu undangan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI. "Ada isu bahwa masyarakat lokal tidak diundang, sama sekali tidak, tapi ada perwakilan nanti yang akan kita undang," tambahnya.

Menurutnya, aspek keterbatasan lokasi upacara menjadi salah satu alasan perayaan HUT RI di IKN tidak bisa didatangi langsung secara terbuka oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Mengingat saat ini juga masih ada pekerjaan konstruksi yang belum rampung, dan cukup berisiko jika harus dikunjungi banyak orang.

"Pak Presiden waktu rapat kerja pertama di Istana Garuda, bertemu Gubernur dan Bupati, meminta agar representasi masyarakat semua diundang, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, tokoh agama, penyandang disabilitas, jadi terwakili, karena memang tempatnya terbatas," sambung Raja Juli.