Harga Sewa Alphard di Balikpapan Tembus Rp50 Juta per Hari Jelang Perayaan HUT RI di IKN

JAKARTA - Harga sewa mobil mewah seperti Alphard di Balikpapan laris manis menjelang perayaan HUT RI di IKN. Bahkan peningkatan permintaan sewa mobil di Balikpapan mengerek kenaikan tarif sewa hampir 50% dari harga normalnya.

Salah satu pelaku rental mobil di Balikpapan, Agus Widodo menyebutkan mekanisme pasar tersebut terjadi ketika sejak awal Agustus lalu. Permintaan akan sewa mobil untuk rute Balikpapan-IKN mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Agus menyebut, permintaan sewa mobil paling banyak untuk unit Innova Reborn, Fortuner, Toyota Alphard, hingga Land Cruiser untuk kelas yang paling tinggi.

"Memang rata-rata mobil-mobil seperti Innova, rata-rata habis ini mas. Banyak dicari saat ini antara Innova, Fortuner, biasanya untuk Gubernur dan Menteri itu Alphard, dan Land Cruiser. Cuman saat ini yang paling banyak dicari itu Innova Reborn sih," ujarnya, Minggu (11/8/2024).

Lebih lanjut, Agung merinci untuk tarif sewa mobil rental di Balikpapan sendiri untuk Innova dibanderol dengan harga Rp1,8-Rp2 juta per harinya untuk rute Balikpapan-IKN. Sedangkan Fortuner harga sewa rerata Rp2,5-Rp3 juta perhari. Kemudian untuk kelas paling tinggi harga sewa Alphard dan Land Cruiser harganya berkisar Rp30-50 juta.

"Alphard itu kalau detik-detik seperti ini sampai Rp30 juta, bahkan sampai Rp50 juta, saat ini lho ya. Ini mungkin yang pakai kan Gubernur atau Menteri," tambahnya.