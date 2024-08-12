IHSG Turun 0,27% ke Level 7.237 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan sesi I. IHSG siang ini turun 0,27% atau 19,57 poin ke level 7.237.

Pada jeda perdagangan Senin (12/8/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,13 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,75 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 528.834 kali. Adapun, sebanyak 244 saham harganya terkoreksi, 294 saham harganya naik dan 234 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,44%, sektor transportasi turun 0,30%, sektor keuangan turun 0,24% dan sektor properti turun 0,22%. Sedangkan, sektor siklikal naik 1,23%, sektor energi naik 0,84%, sektor infrastruktur naik 0,76%, sektor bahan baku naik 0,61%, sektor industri naik 0,38%, sektor non siklikal naik 0,13% dan sektor kesehatan naik 0,06%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,54% ke level 903, indeks IDX30 turun 0,10% ke level 455, indeks MNC36 naik 0,07% ke level 344, serta indeks JII turun 0,43% ke level 497.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Green Power Group Tbk (LABA) naik 24,77% ke Rp272, PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) naik 24,17% ke Rp298 dan PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) naik 17,27% ke Rp258.