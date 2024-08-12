Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jalan-Jalan di IKN, Jokowi Sebut Udaranya Lebih Bersih dari Singapura

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |12:09 WIB
Jalan-Jalan di IKN, Jokowi Sebut Udaranya Lebih Bersih dari Singapura
Jokowi sebut kualitas udara di IKN lebih baik dari pada Singapura (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi mengajak Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) jalan-jalan di IKN. Rombongan Presiden meninjau Embung A sambil menikmati udara bersih di IKN.

Jokowi menyampaikan bahwa dirinya mengajak Wapres dan para menteri meninjau embung. Selain untuk menunjukkan progres pembangunan IKN dan juga untuk menikmati udara yang lebih bersih dari Singapura.

“Yang pertama saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua Menteri merasakan betapa bersihnya udara pagi hari di IKN,” ungkap Jokowi, Senin (12/8/2024).

Bahkan, menurut Presiden, Air Quality Index (AQI) di IKN ini sangat baik, jika dibandingkan dengan berbagai ibu kota negara lain.

“Tadi kita cek untuk Air Quality Index-nya 6, padahal maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain misalnya di Singapura 53,” ujar Jokowi.

“Disini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
