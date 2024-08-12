Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wapres Yakin IKN Jadi Ibu Kota Terbaik di Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |12:26 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meyakini Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menjadi ibu kota terbaik di dunia. Menurutnya, bangunan-bangunan di IKN sudah memenuhi standar internasional. Dirinya terkesan dengan bangunan Istana Garuda yang megah dan udara di IKN yang bersih.

“Saya kira sudah sangat bagus sekali dan udaranya enak, bersih. Bangunannya saya kira memenuhi standar internasional lah. Istananya juga megah. Kontur tanahnya juga. Saya kira salah satu ibu kota terbaik nanti di dunia itu,” ujar Wapres usai groundbreaking Istana Wakil Presiden di IKN, Senin (12/8/2024).

Wapres juga bercerita kepada awak media saat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri meninjau Embung A di IKN sebelum melakukan Sidang Kabinet Paripurna. “Ya. Bagus semua. Tadi ke embung," katanya.

Wapres mengatakan bahwa IKN akan menjadi warisan masa depan bangsa Indonesia. “Saya kira ini masa depan Indonesia. Ini untuk generasi yang akan datang," ujarnya.

“Kita harapkan memberikan rasa kebanggaan, percaya diri, bahwa kita bisa, sebagai bangsa bisa membangun Istana yang melebihi istana-istana yang lain di luar negeri. Ini menjadi motivasi kepada generasi kita,” pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

