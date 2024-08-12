12 Tahun Tak Pulang, Akhirnya Menlu Kembali ke Rumah Depok

Menlu Retno Akhirnya Kembali ke Rumah Depok Setelah 12 Tidak Pulang. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhirnya kembali ke rumahnya di Depok, Jawa Barat. Hal tersebut menarik karena setelah 12 tahun tidak pulang ke rumah tersebut.

"Pulang ke Depok," Tulis Retno, di Instagramnya, Senin (12/8/2024).

BACA JUGA: Menilik Rumah Menlu Retno Marsudi di Depok

"Sudah 12 tahun tidak pulang bareng ke rumah kami di Depok," sambung Retno.

Retno menceritakan ini sudah direcanakan bersama anak dan cucunya untuk kembali ke rumah di Depok. Meski, kata Retno, para menantu ada yang tidak bisa karena sedang ada pekerjaan yang harus dilakukan.

BACA JUGA: Gaya Sri Mulyani Foto Bareng Bestie di IKN

"Hari ini (10/8/2024), kami janjian dengan anak-anak dan cucu-cucu untuk pulang ke rumah Depok," ujarnya.

"It is always nice to be home again," sambung Sri Mulyani.