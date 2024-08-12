IKN Punya Hotel Baru, Jokowi: Sesuai Konsep Forest City

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama(groundbreaking) Swiss-Belhotel Nusantara di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, hari ini.

Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap desain Swiss-Belhotel Nusantara yang telah disesuaikan dengan visi IKN sebagai forest city.

"Saya lihat tadi desain dari Swiss-Belhotel Nusantara sangat bagus, sudah menyesuaikan dengan konsep Ibu Kota Nusantara yaitu forest city dan tentu saja sudah keluar dari kurasi Bapak Ridwan Kamil," ujar Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi juga menekankan pentingnya aspek teknologi dalam pembangunan IKN sebagai smart city dan liveable city.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memaparkan bahwa ekonomi yang akan dikembangkan di IKN berfokus pada ekonomi hijau dan digital, dengan dukungan penuh pada energi hijau dan kendaraan listrik.

"Kendaraan umum nanti semuanya akan memakai kendaraan listrik seperti contoh yang sekarang sudah ada ART (autonomous rail rapid transit)," kata Presiden.

Mengenai pembangunan Swiss-Belhotel Nusantara, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hotel ini akan memiliki 197 kamar dan dijadwalkan selesai dalam 15 bulan. Presiden menambahkan bahwa meskipun nanti sudah tidak menjabat sebagai presiden, ia tetap akan mengikuti perkembangan pembangunan hotel tersebut.

"Jadi Pak Sony nanti saya ke sini menginap tidak sebagai presiden itu berarti sudah jadi, 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden akan saya ikuti terus," ucap Presiden.