Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun hingga Juli 2024, Sri Mulyani: Penerimaan Melambat

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.045,32 triliun sampai dengan Juli 2024.

"Penerimaan pajak mengalami perlambatan dengan capaian Rp52,56 persen dari target APBN 2024," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menkeu menuturkan pada Juli 2024, 4 komponen penerimaan PPh non migas mencaai Rp593,76 triliun atau sekitar 55,84%.

"Untuk goodnews PPN dan PPnBM mencapai Rp402,16 triliun, artinya 49,57 persen dari target secara bruto PPN dan PPnBM tumbuh 7,34 persen. Artinya sebetulnya ekonomi tumbuh walau nanti ada beberapa restitusi yang menyebabkan penerimaan netonya mungkin mengalami negatif tapi dari sisi bruto tumbuh sudah cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Selanjutnya untuk PPh migas sebesar Rp39,32 triliun atau 51,49% dari target dengan brutonya negatif nya 13,2%.

"Kalau kita lihat yang migas karena lifting minyak, jadi kalau produksi minyak kita walau harga minyak naik tapi kita lihat lifting minyak kita mengalami kontraksi atau terus alami penurunan tidak pernah capai target APBN," jelasnya.