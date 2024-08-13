Prabowo Bakal Berkantor di Istana Garuda IKN

JAKARTA — Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika sudah dilantik. Prabowo pun berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya," kata Prabowo saat berada di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. "Kalau ibu kota ya, presiden ada di ibu kota," tambahnya.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi peran besar yang telah diambil oleh Presiden Jokowi dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam menginisiasi pembangunan IKN.

"Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah. Beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," ungkapnya.

Prabowo menyadari bahwa pembangunan IKN bukanlah pekerjaan yang mudah dan memerlukan waktu. Meskipun demikian, dirinya optimis bahwa dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, fungsi ibu kota di IKN akan berjalan dengan baik.