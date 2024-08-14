JAKARTA - Jadwal lengkap seleksi CPNS 2024 telah diputuskan. Pendaftaran dimulai 20 Agustus 2024 dan penetapan NIP CPNS ditetapkan Februari 2025.
Jadwal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Berikut Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2024, dikutip dari BKN, Rabu (14/8/2024):
- Pengumuman Seleksi 19 Agustus - 2 September 2024
- Pendaftaran Seleksi 20 Agustus - 6 September 2024
- Seleksi Administrasi 20 Agustus - 13 September 2024
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 - 17 September 2024
- Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 18 - 28 September 2024
- Masa Sanggah 18 - 20 September 2024
- Jawab Sanggah 18 - 22 September 2024
- Pengumuman Pasca Masa Sanggah 21 - 27 September 2024
- Penarikan data final SKD CPNS 29 September - 1 Oktober 2024
- Penjadwalan SKD CPNS 2 - 8 Oktober 2024
- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 9 - 15 Oktober 2024
- Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024
- Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024
- Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024
- Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024
- Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT 20- 22 November 2024
- Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 23 - 25 November 2024
- Penarikan data final SKB CPNS 26 - 28 November 2024
- Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 29 November - 3 Desember 2024
- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT 4 - 8 Desember 2024