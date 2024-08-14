Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2024, dari Pendaftaran hingga Penetapan NIP

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |13:01 WIB
Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2024, dari Pendaftaran hingga Penetapan NIP
Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Jadwal lengkap seleksi CPNS 2024 telah diputuskan. Pendaftaran dimulai 20 Agustus 2024 dan penetapan NIP CPNS ditetapkan Februari 2025.

Jadwal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2024, dikutip dari BKN, Rabu (14/8/2024): 

- Pengumuman Seleksi 19 Agustus - 2 September 2024

- Pendaftaran Seleksi 20 Agustus - 6 September 2024

- Seleksi Administrasi 20 Agustus - 13 September 2024

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 - 17 September 2024

- Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 18 - 28 September 2024

- Masa Sanggah 18 - 20 September 2024

- Jawab Sanggah 18 - 22 September 2024

- Pengumuman Pasca Masa Sanggah 21 - 27 September 2024

- Penarikan data final SKD CPNS 29 September - 1 Oktober 2024

- Penjadwalan SKD CPNS 2 - 8 Oktober 2024

- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 9 - 15 Oktober 2024

- Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024

- Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024

- Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024

- Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024

- Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT 20- 22 November 2024

- Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 23 - 25 November 2024

- Penarikan data final SKB CPNS 26 - 28 November 2024

- Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 29 November - 3 Desember 2024

- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT 4 - 8 Desember 2024

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement