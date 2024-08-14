Ternyata Ini Pekerjaan Armor Toreador, Sosok Suami yang Lakukan KDRT ke Selebgram Cut Intan Nabila

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Armor Toreador, sosok suami yang lakukan KDRT ke selebgram Cut Intan Nabila. Pasalnya, video mengenai KDRT itu tersebar dan menjadi viral.

Warganet pun penasaran mengenai sosok serta latar belakang Armor Toreador. Salah satunya mengenai pekerjaannya sehari-hari.

Ternyata ini ini pekerjaan Armor Toreador, sosok suami yang lakukan KDRT ke selebgram Cut Intan Nabila seorang CEO. Dia merupakan CEO dari PT Bisnis Cukur Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang jasa sekolah cukur serta bisnis pangkas rambut (barbershop) di Indonesia.

Sementara itu, terungkap dugaan Armor memiliki banyak utang pada kalangan influencer lainnya. Hal itu diungkap oleh selebgram, Wandha Dwiutari.

Lewat postingan IG Story-nya, @wandhadwiutari, ia menyebut sosok Armor memiliki utang padanya hingga mencapai Rp1 miliar.

“Orang ini punya utang sama saya Rp1 miliar lebih. Invest ke suatu proyek, proyeknya sudah berjalan dan selesai tapi duitnya hilang,” tulis akun itu.