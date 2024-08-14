Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Pekerjaan Armor Toreador, Sosok Suami yang Lakukan KDRT ke Selebgram Cut Intan Nabila

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |07:02 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Armor Toreador, Sosok Suami yang Lakukan KDRT ke Selebgram Cut Intan Nabila
Ternyata ini pekerjaan Armor Toreador, sosok suami yang lakukan KDRT Cut Intan Nabila (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Armor Toreador, sosok suami yang lakukan KDRT ke selebgram Cut Intan Nabila. Pasalnya, video mengenai KDRT itu tersebar dan menjadi viral.

Warganet pun penasaran mengenai sosok serta latar belakang Armor Toreador. Salah satunya mengenai pekerjaannya sehari-hari.

Ternyata ini ini pekerjaan Armor Toreador, sosok suami yang lakukan KDRT ke selebgram Cut Intan Nabila seorang CEO. Dia merupakan CEO dari PT Bisnis Cukur Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang jasa sekolah cukur serta bisnis pangkas rambut (barbershop) di Indonesia.

Sementara itu, terungkap dugaan Armor memiliki banyak utang pada kalangan influencer lainnya. Hal itu diungkap oleh selebgram, Wandha Dwiutari.

Lewat postingan IG Story-nya, @wandhadwiutari, ia menyebut sosok Armor memiliki utang padanya hingga mencapai Rp1 miliar.

“Orang ini punya utang sama saya Rp1 miliar lebih. Invest ke suatu proyek, proyeknya sudah berjalan dan selesai tapi duitnya hilang,” tulis akun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127619//armor_toreador-thUf_large.jpg
Armor Toreador Benarkan Ajukan Banding dalam Kasus KDRT, Bagaimana Perceraian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127585//cut_intan_nabila-XPj3_large.jpg
Cut Intan Nabila Kecewa Armor Toreador Ajukan Banding Cerai: Aku Ikhlas tapi Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125889//cut_intan_nabila-OS3v_large.jpg
Resmi Cerai dari Armor Toreador, Cut Intan Nabila Dapat Hak Asuh 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/612/3102818//cut_intan_nabila-5dgQ_large.jpg
Harapan Cut Intan Nabila Usai Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102758//cut_intan_nabila-gWyT_large.jpg
Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun, Pihak Cut Intan Nabila: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102506//armor_toreador-1y8Y_large.jpg
Armor Toreador Ingin Punya Hubungan Baik dengan Cut Intan Nabila setelah Bercerai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement