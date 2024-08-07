13 Cara Menjawab Kenapa Resign dari Pekerjaan Sebelumnya?

13 Cara Menjawab Kenapa Resign dari Pekerjaan Sebelumnya? (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 13 cara menjawab kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya? Jawaban ini menarik untuk diperhatikan, supaya perusahaan yang baru dilamar mau menerima.

Gampang-gampang susah menjawab pertanyaan tentang alasan resign saat interview kerja, pada kasus tertentu, jawabannya mungkin cukup straight to the point.

Alasan-alasan yang situasional seperti karena kontrak kerja habis atau masa internship sudah selesai. Di lain kesempatan, anda mungkin butuh menjawab pertanyaan alasan resign dari pekerjaan sebelumnya.

Nah, ketika mendapat pertanyaan mengenai alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya, pastikan anda sudah mempersiapkan jawabannya dengan matang karena pertanyaan ini bisa dibilang cukup “menjebak”. Mungkin anda resign karena pekerjaan sebelumnya menuntut deadline yang tidak masuk akal atau terlalu banyak overtime.

Alasan itu sebenarnya masuk akal, namun jika anda tidak menata alasan tersebut menjadi kalimat yang baik, anda hanya akan terlihat malas dan tidak ada motivasi kerja. Untuk itu, luangkan waktu dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan jawaban yang matang.

Berikut ini adalah beberapa jawaban kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya:

1. Saya resign dari pekerjaan sebelumnya karena ingin mencari peluang baru yang lebih menantang dan sesuai dengan passion saya.

2. Saya ingin mengembangkan skillset dan knowledge saya di bidang yang baru.

3. Posisi ini tampaknya berkaitan dengan skillset yang saya miliki. Jadi, saya sangat bersemangat untuk memaksimalkan keahlian saya yang belum pernah saya coba optimalkan sebelumnya.

4. Saya termotivasi oleh banyak faktor, yang paling utama tentu adalah kepuasan klien, serta pengakuan dari rekan dan manajer. Meski begitu, kompensasi juga merupakan motivator bagi saya. Saya senang jika mendapatkan kesempatan menjual produk yang saya sukai, kemudian merayakannya ketika telah melampaui target saya.

BACA JUGA: 5 Cara Memperkenalkan Diri saat Interview Kerja dan Contohnya

5. Bercermin ke masa lalu, saya paham perusahaan lama dan saya sendiri memiliki ekspektasi yang berbeda tentang arti kesuksesan dalam peran saya.

Ketia saya merenungkan pengalaman itu, saya menyadari ada beberapa hal yang bisa saya lakukan dengan berbeda.

Saya belajar banyak dari itu, dan saya senang mendapat kesempatan untuk membawa perubahan ini ke pekerjaan berikutnya.

Peran ini sejalan dengan keterampilan dan kemampuan saya, dan arah yang saya inginkan untuk karier saya.

6. Sayangnya saya terdampak oleh restrukturisasi perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya 15% dari karyawan kami.