Ada Robot Barista di FamilyMart Tunjungan Surabaya

JAKARTA – Ada robot barista hadir di Surabaya. Setelah dihadirkan di FamilyMart Bandara International Juanda, kini robot canggih pembuat kopi tersebut muncul di FamilyMart Jl. Tunjungan No.33, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya.

Robot barista FamilyMart Tunjungan diklaim mampu membuat semua produk minuman yang tersedia di gerai FamilyMart. Dan yang tak kalah menarik lagi, software yang digunakan pada robot merupakan software asli buatan anak bangsa.

Gerai FamilyMart Tunjungan sendiri memang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan gerai lainnya. Konsepnya memadukan bangunan heritage dengan modernitas untuk menghasilkan suasana yang lebih segar dan nyaman, dan pengalaman berbelanja yang berbeda dari gerai sebelumnya.

Hadirnya FamilyMart Tunjungan tidak lepas dari berbagai produk andalan yang dijual seperti Es Kopi Susu Keluarga, Fami Ice, Crispy Chicken, Pao, Siomay, Oden, dan berbagai produk lain yang sangat dijaga kualitasnya dan pastinya sudah tersertifikasi Halal.

Adapun pemilihan jalan Tunjungan sendiri lantaran jalan tersebut terkenal sebagai salah satu pusat ekonomi di Surabaya dan juga merupakan area eksekutif perkantoran serta menjadi pusat wisata. Perusahaan mengaku ingin menjadi salah satu destinasi untuk dikunjungi dan bisa melayani masyarakat di area tersebut.